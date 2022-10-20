Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для "патрулирования"

Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российских стребителей якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси, издание "Зеркало", "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

Детали: Сообщается, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Сегодня они поднялись в небо из аэропорта в Мачулищах.

В настоящее время "МиГ-31" приземлился на аэродром в Мачулищах. Самолет пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах.

Предыстория:

10 октября Александр Лукашенко сообщил, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну, и в качестве предлога для этого может быть организована некая провокация с якобы нападением Украины на соседнюю страну.

15 октября первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Республику Беларусь.

Количество российских военных, которое будет находиться в Беларуси в рамках развертывания "совместной группировки войск", по словам Ревенко, составит до 9 тысяч человек.

16 октября Госпогранслужба Украины сообщила, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменений не зафиксировано, за обстановкой с российскими войсками в глубине этой страны следит разведка и соответствующие подразделения Сил обороны.