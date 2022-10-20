Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для "патрулирования"

Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российских стребителей якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси, издание "Зеркало", "Беларускі Гаюн"

Дословно: "В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

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Детали: Сообщается, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Сегодня они поднялись в небо из аэропорта в Мачулищах.

В настоящее время "МиГ-31" приземлился на аэродром в Мачулищах. Самолет пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах.

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