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Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для "патрулирования"

Станислав ПогориловЧетверг, 20 октября 2022, 11:22
Минобороны Беларуси заявило, что российские самолеты взлетели для патрулирования
Иллюстративное фото Getty Images

Министерство обороны Беларуси сообщило о вылете российских стребителей якобы для "патрулирования" границ Союзного государства.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси, издание "Зеркало""Беларускі Гаюн"

Дословно: "В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

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Детали: Сообщается, что на днях Россия перебросила в Беларусь истребители-перехватчики "МиГ-31", часть из которых может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Сегодня они поднялись в небо из аэропорта в Мачулищах.

В настоящее время "МиГ-31" приземлился на аэродром в Мачулищах. Самолет пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах.

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Темы: БеларусьвойнаУкраинаРосcия
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