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Оккупанты попали по Бурштынской ТЭС на Франковщине

Евгений КизиловСреда, 19 октября 2022, 16:55
Иллюстративное фото, источник: "Галка"

Российские захватчики во время обстрела Украины в среду попали ракетой в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области.

Источник: председатель облгосадминистрации Светлана Онищук в Telegram

Детали: По ее словам, на станции возник пожар, который уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС временно перекрыта.

Онищук призвала население области уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00.

Что предшествовало:

  • В среду 19 октября враг снова совершил массированный обстрел Украины.
  • По состоянию на 15:30 Силы обороны Украины сбили 4 из 6 крылатых ракет оккупантов и десяток дронов-камикадзе.
  • В частности, противовоздушная оборона сработала в Киевской области, враг также атаковал ракетами Винницкую область.
  • Также над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.
  • В Чернигове дрон-камикадзе Shahed-136 стал причиной взрыва.

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Темы: Ивано-Франковская областьэнергетикавойначрезвычайное происшествие
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