Оккупанты попали по Бурштынской ТЭС на Франковщине

Российские захватчики во время обстрела Украины в среду попали ракетой в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области.

Источник: председатель облгосадминистрации Светлана Онищук в Telegram

Детали: По ее словам, на станции возник пожар, который уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

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Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС временно перекрыта.

Онищук призвала население области уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00.

Что предшествовало:

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