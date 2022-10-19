Оккупанты попали по Бурштынской ТЭС на Франковщине

Российские захватчики во время обстрела Украины в среду попали ракетой в Бурштынскую теплоэлектростанцию, что в Ивано-Франковской области.

Источник: председатель облгосадминистрации Светлана Онищук в Telegram

Детали: По ее словам, на станции возник пожар, который уже ликвидировали спасатели ГСЧС.

Жертв нет. Дорога возле Бурштынской ТЭС временно перекрыта.

Онищук призвала население области уменьшить потребление электроэнергии, особенно с 17:00 до 23:00.

Что предшествовало:

В среду 19 октября враг снова совершил массированный обстрел Украины.

По состоянию на 15:30 Силы обороны Украины сбили 4 из 6 крылатых ракет оккупантов и десяток дронов-камикадзе.

В частности, противовоздушная оборона сработала в Киевской области, враг также атаковал ракетами Винницкую область.

Также над Киевом силы противовоздушной обороны сбили несколько российских ракет.

В Чернигове дрон-камикадзе Shahed-136 стал причиной взрыва.