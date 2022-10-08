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Россияне опубликовали видео взрыва на Крымском мосту

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 09:38
скриншот

Российские оккупационные СМИ распространяют видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Источник: росСМИ

Детали: В соцсетях и СМИ оккупантов опубликовали видео предположительно момента взрыва на Крымском мосту.

По заявлению НАК взорвался грузовой автомобиль, частично обрушены два пролета автомобильной части.

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
  • Источники УП сообщают, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.

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Темы: Крымоккупацияпропаганда
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