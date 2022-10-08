Россияне опубликовали видео взрыва на Крымском мосту
Суббота, 8 октября 2022, 09:38
Российские оккупационные СМИ распространяют видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
Источник: росСМИ
Детали: В соцсетях и СМИ оккупантов опубликовали видео предположительно момента взрыва на Крымском мосту.
Реклама:
По заявлению НАК взорвался грузовой автомобиль, частично обрушены два пролета автомобильной части.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Источники УП сообщают, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности.