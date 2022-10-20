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Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС и планируют историческую катастрофу – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 20 октября 2022, 20:25
Каховская ГЭС, фото с сайта Укргидроэнерго

Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и планируют совершить теракт под чужим флагом.

Источник: Зеленский в обращении к Европейскому совету

Дословно: "Россия сознательно создает почву для масштабной катастрофы на юге Украины. Мы имеем информацию, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать.

Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения – вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, который построен для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "пекутся" в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму.

А в целом разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой".

Детали: Зеленский заявил, что Россия уже подготовила все, чтобы осуществить этот теракт.

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"Украинских работников выбросили с Каховской станции - там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы Россия не имела возможности реализовать эту катастрофу", - сказал он.

Он призвал направить международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС, вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы.

"Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом - совершить теракт и обвинить в этом Украину", - заявил Зеленский.

Что предшествовало: 20 октября американский Институт исследования войны сообщил, что россияне создают информационное поле для атаки под фальшивым флагом на Каховскую ГЭС, чтобы оправдать или прикрыть свое отступление на Херсонщине.

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьтеракт
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