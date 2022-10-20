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Украинские города включились в экономию света: как это происходит

Ирина БалачукЧетверг, 20 октября 2022, 13:47
Украинские города включились в экономию света: как это происходит
Фото pixabay.com

Города в разных регионах Украины решили сократить работу общественного транспорта, отключать наружное освещение и ограничить электроснабжение крупных предприятий, чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне российских ударов по энергетическим объектам.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram, начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Друзья, сегодня (20 октября – ред.) троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать до 19:30. Учтите эту информацию при планировании своих вечерних поездок по городу".

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Детали: Он напомнил, что всего на городские маршруты в четверг вышло 266 единиц транспорта. 

На Львовщине в общинах на 25% уменьшили количество подвижного состава электротранспорта – вместо них на маршруты вышли автобусы и маршрутные такси.

Также в области минимизировали уличное освещение и ввели график ограничения потребления электроэнергии и мощности для промышленных потребителей.

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Власти просят бизнес максимально отказаться от подсветки вывесок, бордов, рекламных экранов, уменьшить яркость освещения в помещениях и не включать кондиционеры.

Ограничат уличное освещение и в Ровенской области. Кроме того, власти приняли решение снизить потребление электроэнергии для предприятий области.

Руководство областей призывает жителей также уменьшить потребление электроэнергии, чтобы страна могла пройти пиковые нагрузки и избежать аварийных отключений.

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Темы: электроэнергияНиколаевЛьвовщинаРовенская область
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