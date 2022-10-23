G7 осудила похищение Россией руководства ЗАЭС

Группа G7 осудила похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Источник: заявление G7, обнародованное на сайте Федерального министерства иностранных дел

Дословно: "Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)...

Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу - Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу".

Напомним: