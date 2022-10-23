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G7 осудила похищение Россией руководства ЗАЭС

Анастасия КалатурВоскресенье, 23 октября 2022, 04:45
фото: getty

Группа G7 осудила похищение Россией руководства Запорожской атомной электростанции и призвала к немедленному возвращению Украине полного контроля над станцией.

Источник: заявление G7, обнародованное на сайте Федерального министерства иностранных дел

Дословно: "Мы осуждаем повторное похищение Россией руководства и персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)...

Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу - Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под российское управление, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасную и надежную работу".

Напомним:

  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта.
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭСот энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 1 октября россияне похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова. Сообщалось, что его местонахождение неизвестно. 3 октября его отпустили.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Темы: ЗАЭСG7Росcия
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