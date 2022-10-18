Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: россияне разрушили 30% электростанций Украины

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 13:07
Зеленский: россияне разрушили 30% электростанций Украины
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один вид российских террористических атак: нацеленность на украинскую энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября было разрушено 30% электростанций Украины, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Не осталось места для переговоров с режимом Путина".

Реклама:

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что одной из причин российских обстрелов является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона призвал украинцев готовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения.

Темы: ЗеленскийэлектроэнергияРосcияобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: