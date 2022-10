Зеленский: россияне разрушили 30% электростанций Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один вид российских террористических атак: нацеленность на украинскую энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября было разрушено 30% электростанций Украины, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Не осталось места для переговоров с режимом Путина".

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что одной из причин российских обстрелов является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона призвал украинцев готовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK