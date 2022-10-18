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Зеленский: россияне разрушили 30% электростанций Украины

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 13:07
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один вид российских террористических атак: нацеленность на украинскую энергетику и объекты критической инфраструктуры. С 10 октября было разрушено 30% электростанций Украины, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Не осталось места для переговоров с режимом Путина".

Детали: Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что одной из причин российских обстрелов является то, что экспорт украинской электроэнергии в Европу "помогает европейским странам экономить на российском газе и угле".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона призвал украинцев готовиться к возможным веерным отключениям электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения.

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Темы: ЗеленскийэлектроэнергияРосcияобстрел
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