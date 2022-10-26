Байден показал, как еще раз привился от ковида

Президент Соединенных Штатов получил очередную дозу вакцины против COVID.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Более 20 миллионов наших соотечественников уже получили обновленную вакцину от COVID. И сегодня я присоединился к ним".

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Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.



Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD — President Biden (@POTUS) October 25, 2022

Предыстория:

У 79-летнего президента США Джо Байдена 21 июля обнаружили коронавирус. У президента были легкие симптомы, постепенно улучшавшиеся вследствие лечения препаратом Paxlovid.

27 июля врач Байдена сообщил, что тот сдал два негативных теста на коронавирус и прекратит соблюдать строгие меры изоляции.

Однако 30 июля Байден снова получил положительный тест и вернулся к самоизоляции.

Президент США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован против коронавируса.