Байден показал, как еще раз привился от ковида
Среда, 26 октября 2022, 01:29
Президент Соединенных Штатов получил очередную дозу вакцины против COVID.
Источник: Байден в Twitter
Прямая речь: "Более 20 миллионов наших соотечественников уже получили обновленную вакцину от COVID. И сегодня я присоединился к ним".
Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.— President Biden (@POTUS) October 25, 2022
Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD
Предыстория:
- У 79-летнего президента США Джо Байдена 21 июля обнаружили коронавирус. У президента были легкие симптомы, постепенно улучшавшиеся вследствие лечения препаратом Paxlovid.
- 27 июля врач Байдена сообщил, что тот сдал два негативных теста на коронавирус и прекратит соблюдать строгие меры изоляции.
- Однако 30 июля Байден снова получил положительный тест и вернулся к самоизоляции.
- Президент США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован против коронавируса.