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Байден показал, как еще раз привился от ковида

Ольга ГлущенкоСреда, 26 октября 2022, 01:29
Байден показал, как еще раз привился от ковида
фото: twitter Байдена

Президент Соединенных Штатов получил очередную дозу вакцины против COVID.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Более 20 миллионов наших соотечественников уже получили обновленную вакцину от COVID. И сегодня я присоединился к ним".

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Темы: БайденCovid-2019вакцинация
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