Байден показал, как еще раз привился от ковида

Президент Соединенных Штатов получил очередную дозу вакцины против COVID.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Более 20 миллионов наших соотечественников уже получили обновленную вакцину от COVID. И сегодня я присоединился к ним".

Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.



Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD October 25, 2022

Предыстория: