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Байден вернется к изоляции: тест на Covid снова положительный

Катерина ТищенкоСуббота, 30 июля 2022, 21:56
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден после отрицательных тестов на коронавирус, сделанных на этой неделе, снова получил положительный тест в субботу и вернется к самоизоляции.

Источник: врач Байдена Кевин О’Коннор в отчете, распространенном Белым домом в субботу вечером

Дословно: "После негативных тестов во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром президент получил положительный тест на антиген в субботу утром".

Детали: Врач отметил, что Байден чувствует себя довольно хорошо, новые симптомы не появились, и нет необходимости возобновлять лечение.

Вместе с тем, он вернется к строгим мерам изоляции.

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Что предшествовало: У 79-летнего президента США Джо Байдена 21 июля обнаружили коронавирус. У президента были легкие симптомы, постепенно улучшавшиеся вследствие лечения препаратом Paxlovid.

27 июля врач Байдена сообщил, что тот сдал два негативных теста на коронавирус и прекратит соблюдать строгие меры изоляции.

Президент США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован против коронавируса.

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Темы: Байденкоронавирус
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