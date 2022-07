Байден вернется к изоляции: тест на Covid снова положительный

Президент США Джо Байден после отрицательных тестов на коронавирус, сделанных на этой неделе, снова получил положительный тест в субботу и вернется к самоизоляции.

Источник: врач Байдена Кевин О’Коннор в отчете, распространенном Белым домом в субботу вечером

Дословно: "После негативных тестов во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром президент получил положительный тест на антиген в субботу утром".

Детали: Врач отметил, что Байден чувствует себя довольно хорошо, новые симптомы не появились, и нет необходимости возобновлять лечение.

Вместе с тем, он вернется к строгим мерам изоляции.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.