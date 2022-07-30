Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден вернется к изоляции: тест на Covid снова положительный

Катерина ТищенкоСуббота, 30 июля 2022, 21:56
Байден вернется к изоляции: тест на Covid снова положительный
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден после отрицательных тестов на коронавирус, сделанных на этой неделе, снова получил положительный тест в субботу и вернется к самоизоляции.

Источник: врач Байдена Кевин О’Коннор в отчете, распространенном Белым домом в субботу вечером

Дословно: "После негативных тестов во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром президент получил положительный тест на антиген в субботу утром".

Реклама:

Детали: Врач отметил, что Байден чувствует себя довольно хорошо, новые симптомы не появились, и нет необходимости возобновлять лечение.

Вместе с тем, он вернется к строгим мерам изоляции.

Что предшествовало: У 79-летнего президента США Джо Байдена 21 июля обнаружили коронавирус. У президента были легкие симптомы, постепенно улучшавшиеся вследствие лечения препаратом Paxlovid.

27 июля врач Байдена сообщил, что тот сдал два негативных теста на коронавирус и прекратит соблюдать строгие меры изоляции.

Президент США полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован против коронавируса.

Темы: Байденкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: