Байден показав, як ще раз щепився від ковіду

Президент Сполучених Штатів отримав чергову дозу вакцини проти COVID.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Понад 20 мільйонів наших співвітчизників вже отримали оновлену вакцину від COVID. І сьогодні я приєднався до них".

Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.



