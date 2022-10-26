Байден показав, як ще раз щепився від ковіду

Президент Сполучених Штатів отримав чергову дозу вакцини проти COVID.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Понад 20 мільйонів наших співвітчизників вже отримали оновлену вакцину від COVID. І сьогодні я приєднався до них".

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Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.



Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD — President Biden (@POTUS) October 25, 2022

Передісторія:

У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.

27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.

Однак 30 липня Байден знову отримав позитивний тест і повернувся до самоізоляції.

Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.