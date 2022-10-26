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Байден показав, як ще раз щепився від ковіду

Ольга Глущенко Середа, 26 жовтня 2022, 01:29
Байден показав, як ще раз щепився від ковіду
фото: twitter Байдена

Президент Сполучених Штатів отримав чергову дозу вакцини проти COVID.

Джерело: Байден у Twitter

Пряма мова: "Понад 20 мільйонів наших співвітчизників вже отримали оновлену вакцину від COVID. І сьогодні я приєднався до них".

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Передісторія: 

  • У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.
  • 27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.
  • Однак 30 липня Байден знову отримав позитивний тест і повернувся до самоізоляції.
  • Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.

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Теми: БайденCovid-2019вакцинація
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