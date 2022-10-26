Байден показав, як ще раз щепився від ковіду
Середа, 26 жовтня 2022, 01:29
Президент Сполучених Штатів отримав чергову дозу вакцини проти COVID.
Джерело: Байден у Twitter
Пряма мова: "Понад 20 мільйонів наших співвітчизників вже отримали оновлену вакцину від COVID. І сьогодні я приєднався до них".
Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.— President Biden (@POTUS) October 25, 2022
Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD
Передісторія:
- У 79-річного президента США Джо Байдена 21 липня виявили коронавірус. У президента були легкі симптоми, які поступово покращувалися внаслідок лікування препаратом Paxlovid.
- 27 липня лікар Байдена повідомив, що той здав два негативні тести на коронавірус і припинить дотримуватись суворих заходів ізоляції.
- Однак 30 липня Байден знову отримав позитивний тест і повернувся до самоізоляції.
- Президент США повністю вакцинований і двічі ревакцинований проти коронавірусу.