Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 08:57
Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Андрей Ермак проинформировал собеседников о ситуации на передовой, а также об усилении обстрелов Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры с применением ракет и иранских дронов-камикадзе.

Реклама:

Он отметил насущную необходимость в безотлагательном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российскому ракетному террору. 

По мнению Ермака, развитие эффективной системы ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности.

Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного Международной экспертной группой Ермака-Расмуссена. 

ВИДЕО ДНЯ

Во время переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно последних провокационных заявлений российской стороны о якобы намерениях Украины применить "грязную бомбу". 

Было отмечено абсолютную безосновательность таких обвинений, а также то, что они являются частью кампании по дезинформации, которую проводит путинская Россия против Украины.

Ермак рассказал о мерах по реагированию на такие обвинения Кремля. 

Он проинформировал представителей США, Великобритании и Франции о готовности принять делегацию экспертов МАГАТЭ, которые смогут убедиться в безосновательности российских обвинений.

Собеседники высоко отметили усилия Украины по привлечению Агентства к решению этой ситуации. 

Участники переговоров согласились, что демократический мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить использования Россией ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины.

Темы: Андрей ЕрмакСШАВеликобританияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Андрей Ермак
У Зеленского обещают преграды для производства российских беспилотников
Подготовку украинской Формулы мира поддержали уже 58 стран
В Джидде согласовали не все пункты "формулы мира", есть спорные моменты
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: