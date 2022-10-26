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Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности

Елена РощинаСреда, 26 октября 2022, 08:57
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Андрей Ермак проинформировал собеседников о ситуации на передовой, а также об усилении обстрелов Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры с применением ракет и иранских дронов-камикадзе.

Он отметил насущную необходимость в безотлагательном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российскому ракетному террору. 

По мнению Ермака, развитие эффективной системы ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности.

Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного Международной экспертной группой Ермака-Расмуссена. 

Во время переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно последних провокационных заявлений российской стороны о якобы намерениях Украины применить "грязную бомбу". 

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Было отмечено абсолютную безосновательность таких обвинений, а также то, что они являются частью кампании по дезинформации, которую проводит путинская Россия против Украины.

Ермак рассказал о мерах по реагированию на такие обвинения Кремля. 

Он проинформировал представителей США, Великобритании и Франции о готовности принять делегацию экспертов МАГАТЭ, которые смогут убедиться в безосновательности российских обвинений.

Собеседники высоко отметили усилия Украины по привлечению Агентства к решению этой ситуации. 

Участники переговоров согласились, что демократический мир должен сделать все возможное, чтобы не допустить использования Россией ядерного оружия или "грязной бомбы" против Украины.

Темы: Андрей ЕрмакСШАВеликобританияФранция
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