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Єрмак поговорив із радниками Байдена, Сунака й Макрона про ППО і гарантії безпеки

Олена РощінаСереда, 26 жовтня 2022, 08:57
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Андрій Єрмак поінформував співрозмовників про ситуацію на передовій, а також про посилення обстрілів Росією українських міст та об’єктів критичної інфраструктури із застосуванням ракет та іранських дронів-камікадзе.

Він наголосив на нагальній потребі у невідкладному отриманні від держав-партнерів достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, щоб мати змогу ефективно протидіяти російському ракетному терору. 

На думку Єрмака, розбудова ефективної системи ППО в Україні має стати одним з елементів гарантій безпеки.

Співрозмовники окремо обговорили блок питань, пов’язаних із виробленням гарантій безпеки для України, у розвиток позиційного документа, що його підготувала Міжнародна експертна група Єрмака-Расмуссена. 

Під час переговорів відбувся ґрунтовний обмін думками щодо останніх провокативних заяв російської сторони про нібито наміри України застосувати "брудну бомбу". 

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Було наголошено на абсолютній безпідставності таких звинувачень, а також на тому, що вони є частиною кампанії з дезінформації, яку проводить путінська Росія проти України.

Єрмак розповів про заходи з реагування на такі закиди Кремля. 

Він поінформував представників США, Великої Британії та Франції про готовність прийняти делегацію експертів МАГАТЕ, які зможуть пересвідчитись у безпідставності російських звинувачень.

Співрозмовники високо відзначили зусилля України щодо залучення Агентства до розв’язання цієї ситуації. 

Учасники переговорів погодилися, що демократичний світ має зробити все можливе, щоб не допустити використання Росією ядерної зброї або "брудної бомби" проти України. 

Теми: Андрій ЄрмакСШАВелика БританіяФранція
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