Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 12:31
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Источник: спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября  

Прямая речь Череватого: "Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия".

Детали: По его словам, в районе Лимана в окружение попали около 5-5,5 тысяч оккупантов.

В то же время Череватый отметил, что сейчас тяжело назвать точное количество россиян, находящихся в "котле", поскольку постоянно ведутся боевые действия, которые "отминусовывают" живую силу оккупантов, также некоторые группы россиян пытались прорваться, но благодаря ВСУ эти попытки были "не очень удачные".

Спикер Восточной группировки войск также добавил, что оккупанты сдаются в плен, есть много убитых и раненых среди россиян, но операция по освобождению Лимана еще не завершена.є

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
  • Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
  • Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 
  • 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

 

Темы: ЛимандеоккупацияДонецкая область
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ

видеоВСУ окончательно освободили Лиман

Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг

МИД предлагает государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки аннексии

обновлено, фото, видеоОбстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей

Все новости...
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай
"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват
Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг
Обстрел колонны в Запорожье: количество раненых возросло до 118
Последние новости
00:21
Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается в Киев и Москву – Reuters
23:55
Потеряла маму в Буче: как врач продолжает жить с потерей и спасает от войны других
23:29
В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ
22:49
видеоВСУ окончательно освободили Лиман
22:21
Защитник Мариуполя Орест и главред УП получили премию от фестиваля Kharkiv MeetDocs
22:17
Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу
21:50
Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг
21:22
В Испании на фестивале науки 18 человек пострадали от взрыва во время эксперимента
20:58
фотоОбстрел дома в Николаеве: под завалами нашли тело женщины
20:53
ЮНЕСКО требует остановить аннексию Украины
Все новости...