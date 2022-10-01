Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 12:31
Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск
Скриншот из google.maps

Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Источник: спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября  

Прямая речь Череватого: "Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия".

Реклама:

Детали: По его словам, в районе Лимана в окружение попали около 5-5,5 тысяч оккупантов.

В то же время Череватый отметил, что сейчас тяжело назвать точное количество россиян, находящихся в "котле", поскольку постоянно ведутся боевые действия, которые "отминусовывают" живую силу оккупантов, также некоторые группы россиян пытались прорваться, но благодаря ВСУ эти попытки были "не очень удачные".

Спикер Восточной группировки войск также добавил, что оккупанты сдаются в плен, есть много убитых и раненых среди россиян, но операция по освобождению Лимана еще не завершена.є

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
  • Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
  • Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 
  • 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

 

Темы: ЛимандеоккупацияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
В "лиманском котле" около 5 тысяч оккупантов – Гайдай
"Мы окружены, звоню попрощаться": оккупант из "котла" жалуется жене - перехват
Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг
Обстрел колонны в Запорожье: количество раненых возросло до 118
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
Бывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: