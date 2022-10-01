Вблизи Лимана освободили 5 населенных пунктов – Восточная группировка войск
Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
Источник: спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей 1 октября
Прямая речь Череватого: "Российская группировка в районе Лимана окружена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки освобождены. Там продолжаются стабилизационные мероприятия".
Детали: По его словам, в районе Лимана в окружение попали около 5-5,5 тысяч оккупантов.
В то же время Череватый отметил, что сейчас тяжело назвать точное количество россиян, находящихся в "котле", поскольку постоянно ведутся боевые действия, которые "отминусовывают" живую силу оккупантов, также некоторые группы россиян пытались прорваться, но благодаря ВСУ эти попытки были "не очень удачные".
Спикер Восточной группировки войск также добавил, что оккупанты сдаются в плен, есть много убитых и раненых среди россиян, но операция по освобождению Лимана еще не завершена.є
Предыстория:
- Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
- Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
- Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.
- 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.