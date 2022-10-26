Из плена освободили еще 10 украинских военных – ОП

В рамках чегового обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По его словам, из плена освободили офицера и 9 рядовых и сержантов. Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с российскими оккупантами.

Глава ОП поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним: