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Из плена освободили еще 10 украинских военных – ОП

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 октября 2022, 15:29
Освобожденные из плена украинские военные, фото из Telegram Андрея Ермака

В рамках чегового обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Детали: По его словам, из плена освободили офицера и 9 рядовых и сержантов. Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с российскими оккупантами.

Глава ОП поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним: 

  • 17 октября стало известно, что в результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.
  • 22 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: Андрей ЕрмакОфис президентаобменпленные
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