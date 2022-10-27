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После обмена почти тысячи пленных СБУ предупреждает о мошенниках

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 12:28

Украинские власти провели уже 28 обменов пленными и с 24 февраля вернули 978 защитников Украины, однако фиксируют схемы выманивания денег у родственников пленных. 

Источник: спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко на брифинге в Military Media Center 

Прямая речь: "СБУ фиксирует рост мошеннических схем, связанных с родственниками военнопленных. Неизвестные лица звонят близким наших людей, которые находятся в плену, и предлагают якобы свою помощь. За это мошенники требуют отдельную плату, и их расценки зависят от эмоционального состояния людей (родственников военнопленных – ред.)".

Детали: По данным правоохранителей, среди таких фейковых услуг есть:

якобы телефонный разговор с человеком, который находится в плену (от 10 до 50 тысяч грн);

якобы возвращение из плена (от 50 до 200 тысяч грн);

якобы возвращение тела погибшего (в среднем около 10 тысяч грн).

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Прямая речь: "Конечно, ни одно из этих мифических обещаний мошенники не могут выполнить, а после получения денег онлайн они либо исчезают, либо придумывают другие причины, чтобы выманивать деньги у людей. 

Для правдоподобности своих слов, мошенники мониторят интернет, где собирают данные о без вести пропавших и погибших украинских воинах, а также данные об их членах семей.

В основном организаторы таких схем находятся на временно оккупированных территориях, но в сообщники берут людей, которые находятся на подконтрольной правительству территории. Эти люди непосредственно занимаются поиском информации, помогают осуществлять звонки и другие манипуляции".

Детали: СБУ отмечает, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.

И рекомендует не предоставлять информацию о пленном и собственные персональные данные никому, кроме государственных органов, а если мошенники предлагают такой вид помощи – сразу обращаться на горячую линию Службы безопасности Украины по телефону 0 800 501 482.

По словам Дехтяренко, СБУ активно работает в этом направлении и уже задержала нескольких мошенников. 

Предыстория:

  • 26 октября стало известно, что в рамках очередного обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца. 
  • 17 октября стало известно, что в результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.
  • 22 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: пленныеобменСБУкриминал
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