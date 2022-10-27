После обмена почти тысячи пленных СБУ предупреждает о мошенниках
Украинские власти провели уже 28 обменов пленными и с 24 февраля вернули 978 защитников Украины, однако фиксируют схемы выманивания денег у родственников пленных.
Источник: спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко на брифинге в Military Media Center
Прямая речь: "СБУ фиксирует рост мошеннических схем, связанных с родственниками военнопленных. Неизвестные лица звонят близким наших людей, которые находятся в плену, и предлагают якобы свою помощь. За это мошенники требуют отдельную плату, и их расценки зависят от эмоционального состояния людей (родственников военнопленных – ред.)".
Детали: По данным правоохранителей, среди таких фейковых услуг есть:
якобы телефонный разговор с человеком, который находится в плену (от 10 до 50 тысяч грн);
якобы возвращение из плена (от 50 до 200 тысяч грн);
якобы возвращение тела погибшего (в среднем около 10 тысяч грн).
Прямая речь: "Конечно, ни одно из этих мифических обещаний мошенники не могут выполнить, а после получения денег онлайн они либо исчезают, либо придумывают другие причины, чтобы выманивать деньги у людей.
Для правдоподобности своих слов, мошенники мониторят интернет, где собирают данные о без вести пропавших и погибших украинских воинах, а также данные об их членах семей.
В основном организаторы таких схем находятся на временно оккупированных территориях, но в сообщники берут людей, которые находятся на подконтрольной правительству территории. Эти люди непосредственно занимаются поиском информации, помогают осуществлять звонки и другие манипуляции".
Детали: СБУ отмечает, что вопрос освобождения пленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.
И рекомендует не предоставлять информацию о пленном и собственные персональные данные никому, кроме государственных органов, а если мошенники предлагают такой вид помощи – сразу обращаться на горячую линию Службы безопасности Украины по телефону 0 800 501 482.
По словам Дехтяренко, СБУ активно работает в этом направлении и уже задержала нескольких мошенников.
Предыстория:
- 26 октября стало известно, что в рамках очередного обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца.
- 17 октября стало известно, что в результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.
- 22 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.