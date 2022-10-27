Після обміну майже тисячі полонених СБУ попереджає про шахраїв
Українська влада провела вже 28 обмінів полоненими і з 24 лютого повернула 978 оборонців України, однак фіксує схеми видурювання грошей у родичі полонених.
Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко на брифінгу в Military Media Center
Пряма мова: "СБУ фіксує зростання шахрайських схем, пов’язаних із родичами військовополонених. Невідомі особи телефонують близьким наших людей, які знаходяться у полоні, і пропонують нібито свою допомогу. За це шахраї вимагають окрему плату, і їхні розцінки залежать від емоційного стану людей (родичів військовополонених – ред.)".
Деталі: За даними правоохоронців, серед таких фейкових послуг є:
- нібито телефонна розмова із людиною, яка перебуває в полоні (від 10 до 50 тисяч грн);
- нібито повернення з полону (від 50 до 200 тисяч грн);
- нібито повернення тіла загиблого (в середньому близько 10 тисяч грн).
Пряма мова: "Звичайно, що жодну із цих міфічних обіцянок шахраї не можуть виконати, а після отримання грошей онлайн, вони або зникають, або придумують інші причини, щоби видурювати гроші у людей.
Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторять інтернет, де збирають дані про безвісти зниклих та загиблих українських воїнів, а також дані про їхніх членів сімей.
Здебільшого організатори таких схем перебувають на тимчасово окупованих територіях, та у спільники беруть людей, які знаходяться на підконтрольній уряду території. Ці люди безпосередньо займаються пошуком інформації, допомагають здійснювати дзвінки та інші маніпуляції".
Деталі: СБУ наголошує, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади.
І рекомендує не надавати інформацію про полоненого і власні персональні дані нікому, окрім державних органів, а якщо шахраї пропонують такий вид допомоги – одразу звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України за номером 0 800 501 482.
За словами Дехтяренка, СБУ активно працює у цьому напрямку і вже затримала декількох шахраїв.
Передісторія:
- 26 жовтня стало відомо, що в рамках чегового обміну полоненими вдалося звільнити 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця.
- 17 жовтня стало відомо, що в результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок.
- 22 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.