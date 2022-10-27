Після обміну майже тисячі полонених СБУ попереджає про шахраїв

Українська влада провела вже 28 обмінів полоненими і з 24 лютого повернула 978 оборонців України, однак фіксує схеми видурювання грошей у родичі полонених.

Джерело: речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко на брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "СБУ фіксує зростання шахрайських схем, пов’язаних із родичами військовополонених. Невідомі особи телефонують близьким наших людей, які знаходяться у полоні, і пропонують нібито свою допомогу. За це шахраї вимагають окрему плату, і їхні розцінки залежать від емоційного стану людей (родичів військовополонених – ред.)".

Деталі: За даними правоохоронців, серед таких фейкових послуг є:

нібито телефонна розмова із людиною, яка перебуває в полоні (від 10 до 50 тисяч грн);

нібито повернення з полону (від 50 до 200 тисяч грн);

нібито повернення тіла загиблого (в середньому близько 10 тисяч грн).

Пряма мова: "Звичайно, що жодну із цих міфічних обіцянок шахраї не можуть виконати, а після отримання грошей онлайн, вони або зникають, або придумують інші причини, щоби видурювати гроші у людей.

Для правдоподібності своїх слів шахраї моніторять інтернет, де збирають дані про безвісти зниклих та загиблих українських воїнів, а також дані про їхніх членів сімей.

Здебільшого організатори таких схем перебувають на тимчасово окупованих територіях, та у спільники беруть людей, які знаходяться на підконтрольній уряду території. Ці люди безпосередньо займаються пошуком інформації, допомагають здійснювати дзвінки та інші маніпуляції".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: СБУ наголошує, що питання звільнення полонених перебуває у виключній компетенції органів державної влади.

І рекомендує не надавати інформацію про полоненого і власні персональні дані нікому, окрім державних органів, а якщо шахраї пропонують такий вид допомоги – одразу звертатися на гарячу лінію Служби безпеки України за номером 0 800 501 482.

За словами Дехтяренка, СБУ активно працює у цьому напрямку і вже затримала декількох шахраїв.

Передісторія: