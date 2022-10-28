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Только с июля в Узбекистан из России выехали почти 200 тысяч россиян

"Украинская правда"Пятница, 28 октября 2022, 14:31
Только с июля в Узбекистан из России выехали почти 200 тысяч россиян
Фото: Getty Images

В Узбекистан за девять месяцев текущего года въехали почти 320 тысяч граждан РФ, в том числе 189 тысяч - в третьем квартале.

Источник: российский "Интерфакс", который приводит данные информационной службы МВД Узбекистана

Дословно: "Всего за девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехало 318 156 граждан Российской Федерации".

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Детали: По данным пресс-службы, наибольший приток россиян в республику отмечался в июле-сентябре - 189 175 человек. По данным Госкомстата Узбекистана, количество туристов из РФ в январе-сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тыс. человек.

Предыстория:

  • 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил "частичную мобилизацию". Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
  • В начале октября в Казахстане заявили, что с 21 сентября в страну въехали более 200 тысяч россиян.

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Темы: Росcиябеженцы
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