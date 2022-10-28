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Тільки з липня до Узбекистану з Росії виїхали майже 200 тисяч росіян

"Українська правда"П'ятниця, 28 жовтня 2022, 14:31
Фото: Getty Images

В Узбекистан за дев'ять місяців поточного року в'їхали майже 320 тисяч громадян РФ, зокрема 189 тисяч - у третьому кварталі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який наводить дані інформаційної служби МВС Узбекистану

Дослівно: "Загалом за дев'ять місяців 2022 року до Узбекистану в'їхало 318 156 громадян Російської Федерації".

Деталі: За даними прес-служби, найбільший приплив росіян до республіки відзначався в липні-вересні - 189 175 осіб. За даними Держкомстату Узбекистану, кількість туристів із РФ у січні-вересні зросла у 2,1 раза порівняно з підсумками 2021 року, до 395,1 тис. осіб.

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Теми: Росіябіженці
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