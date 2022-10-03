Госдума России "ратифицировала" аннексию украинских территорий

Госдума России в понедельник одобрила "ратификацию" юридически ничтожных договоров о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.

Источник: Медуза

Детали: Как утверждают представители "Единой России", решение приняли единогласно.

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