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Госдума России "ратифицировала" аннексию украинских территорий

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 15:02
ЦЕРЕМОНІЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ 30 вересня, GETTY IMAGES

Госдума России в понедельник одобрила "ратификацию" юридически ничтожных договоров о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. 

Источник: Медуза

Детали: Как утверждают представители "Единой России", решение приняли единогласно. 

Что этому предшествовало: 

  • 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах "референдумов о присоединении к России". 30 сентября состоялась так называемая "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".
  • 2 октября Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможными.

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Темы: РосcияаннексияГосдума
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