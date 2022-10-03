Госдума России "ратифицировала" аннексию украинских территорий
Понедельник, 3 октября 2022, 15:02
Госдума России в понедельник одобрила "ратификацию" юридически ничтожных договоров о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ.
Источник: Медуза
Детали: Как утверждают представители "Единой России", решение приняли единогласно.
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Что этому предшествовало:
- 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах "референдумов о присоединении к России". 30 сентября состоялась так называемая "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".
- 2 октября Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.
- В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможными.