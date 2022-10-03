Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Госдума России "ратифицировала" аннексию украинских территорий

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 15:02
Госдума России ратифицировала аннексию украинских территорий
ЦЕРЕМОНІЯ ДЛЯ АНЕКСІЇ 30 вересня, GETTY IMAGES

Госдума России в понедельник одобрила "ратификацию" юридически ничтожных договоров о включении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. 

Источник: Медуза

Детали: Как утверждают представители "Единой России", решение приняли единогласно. 

Реклама:

Что этому предшествовало: 

  • 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах "референдумов о присоединении к России". 30 сентября состоялась так называемая "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".
  • 2 октября Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.
  • В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможными.

Темы: РосcияаннексияГосдума
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
В Москве горел завод, производящий военную продукцию
В России под угрозой сбор урожая и посевная: горючего нет уже даже дорогого
НАТО не видит признаков, что Россия била по Румынии намеренно – Столтенберг
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: