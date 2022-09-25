Зеленский: Путин знает, что после "референдумов" переговоры будут невозможны
Президент Владимир Зеленский напомнил, что после проведения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным станут невозможны.
Источник: Зеленский в интервью CBS News
Прямая речь: "Российское правительство может официально объявить, что "референдум" завершен, и объявить результаты.
Это сделает невозможным продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично.
Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, который говорит нам о том, что Путин не собирается заканчивать эту войну".
Детали: Зеленский отметил, что оккупанты заставляют жителей захваченных территорий приходить на псевдореферендумы, а тем, кто не придет, "могут отключить электричество и не дать им возможности жить нормальной человеческой жизнью".
Кроме того, президент напомнил, что в РФ объявлена мобилизация, и людей с временно оккупированных территорий Украины заставят воевать на стороне РФ.
Предыстория:
- 23 сентября марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя сообщили, что начали "референдумы"о присоединении к России.
- В Офисе президента заверили Россию и ее сообщников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не дадут возможности легализовать захват украинских земель.
- По данным пропагандистских СМИ оккупантов, Россия может заявить о "присоединении" оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября.
- Украина инициировала созыв срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с проведением Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях.