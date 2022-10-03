Судью Верховного Суда с российским паспортом не уволили во время тайного голосования - ЦПК
Судью Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство, не смогли уволить во время тайного голосования.
Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram
Дословно: "Львова не уволили с должности председателя КХС. Только что Кассационный хозяйственный суд ВС определил свою судьбу, поставив окончательно крест на своей репутации.
Это было голосование, которым они себя самоопределили. И которым бросили тень на весь Верховный Суд.
Приняли участие 39 человек из 40 присутствующих. За увольнение проголосовал 21 человек, однако для решения нужен был еще один голос (поскольку решение считается принятым, когда голосует большинство от работающих, а это 43 человека)".
Детали: В ЦПК отметили, что голосование было тайным.
Предыстория: Служба безопасности Украины подтвердила наличие российского паспорта у Львова.
Напомним:
- Расследование проекта "Схемы" выявило, что Богдан Львов получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работал судьей в Украине, а в 2012 году он обновил российский паспорт по достижении 45-летия. Его жена, которая родилась в Москве, также имеет гражданство РФ.
- На следующий день после публикации расследования Богдан Львов пожаловался на журналистов в ГБР и СБУ. При этом он признал, что официальные органы РФ учитывают данные о его российском гражданстве, но утверждает, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.
- 26 сентября судья заявил, что расследование "Схем" - это фейк.