СМИ: Болгария - один из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину

Болгария стала одним из крупнейших непрямых поставщиков оружия в Украину, продав рекордное количество с начала войны.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По оценкам экспертов, на сегодня Болгария через посредников поставила в Украину оружия и боеприпасов на сумму не менее 1 миллиарда евро.

При этом Болгария и Венгрия являются единственными странами НАТО и ЕС, которые официально отказываются отправлять военную помощь Украине.

Оружейные предприятия страны производят боеприпасы для советского оружия и другую продукцию на его основе, которая в основном отличается высоким качеством и имеет более высокие цены на международных рынках.

Александр Михайлов, бывший исполнительный директор государственной компании "Кинтекс", через которую проходит экспорт оружия из страны, подтвердил рекордный болгарский экспорт в этом году.

Он привел пример экспорта болгарской оружейной продукции в 2016 и 2017 годах, когда продолжались региональные военные действия в Сирии, Ливии и Йемене. Тогда разрешения на экспорт оружия, выданные государством, составляли в общей сложности 1,1 - 1,3 млрд евро.

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Для сравнения, Михайлов отметил, что с начала войны в Украине до сегодняшнего дня сумма разрешений на экспорт оружия составила более 2 млрд евро.

Сейчас болгарские производители и дилеры оружия продают свою продукцию преимущественно в Польше и Румынии, откуда оружие затем реэкспортируется в Украину.

"Очевидно, что объемы экспорта в Польшу значительно выросли", - сказал Михайлов, добавив, что аэропорт Жешув в Польше, который расположен примерно в 70 км от украинской границы, является центральным логистическим узлом.

"Неслучайно США установили в этом аэропорту системы противовоздушной обороны Patriot. За первые 120 дней войны в Украине из болгарских аэропортов в Жешув было осуществлено 60 грузовых рейсов с оружием. Средняя грузоподъемность составляет около 70-80 тонн груза на самолет", - добавил он.

В апреле бывший премьер-министр Бойко Борисов, чья партия ГЕРБ победила на последних выборах, заявил, что он убежден, что Болгария экспортирует оружие в Украину.

Неделю назад политические партии ГЕРБ и "Демократическая Болгария" внесли в парламент два отдельных предложения о том, чтобы Болгария помогла Украине тяжелым вооружением, включая самолеты и ракетные системы.

Военно-воздушные силы Болгарии состоят в основном из советских самолетов МиГ-29 и Су-25, которые уже не подлежат техническому обслуживанию и скоро должны быть сняты с вооружения.

Напомним, временное правительство Болгарии одобрило закупку у США второй партии с 8 новыми истребителями F-16, необходимых для приведения ВВС страны в соответствие со стандартами НАТО.