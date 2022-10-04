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Медведев прокомментировал твиты Маска: "Молодец"

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 02:11
ФОТО: GETTY

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал твит американского миллиардера Илона Маска относительно оккупированного Россией Крыма.

Источник: Медведев в Telegram

Дословно: "Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)".

Детали: Фраза "Юстас - Алексу" - из телефильма "Семнадцать мгновений весны". "Юстас" - оперативный псевдоним полковника Исаева (Штирлица).

Предыстория:

  • Илон Маск предложил подписчикам в Twitter опрос, в котором изложил свою позицию относительно аннексированного Россией Крыма.
  • В посте Маск излагает свое видение того, как достичь "мира между Украиной и Россией" без учета реального положения вещей: "Мир между Украиной и Россией: 1) Повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа. 2) Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). 3) Водоснабжение Крыма обеспечено".
  • В ответ президент Владимир Зеленский затвитил свой опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?".

Темы: войнаКрымМаскРосcия
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