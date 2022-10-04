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Северная Корея признала "референдумы" и поддержала аннексию части Украины

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 10:32
КІМ ЧЕН ИН І ПУТІН, ВЛАДИВОСТОК, 2019 РІК, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Северная Корея признала легитимными "референдумы" на оккупированных украинских территориях, а также поддержала провозглашенную Россией аннексию.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел КНДР 

Детали: В заявлении МИД говорится, что псевдореферендумы в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях являются легальными и проведены "в соответствии с уставом ООН". МИД КНДР утверждает, что проведенные Россией референдумы "полностью отражают волю местных жителей, и большинство избирателей поддержали вхождение в состав России". 

Северная Корея также обвинила США в попытках "поддерживать гегемонистский однополярный мир" и использовать с этой целью Совбез ООН.

Что этому предшествовало: 

  • 20 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители - граждане РФ.
  • Ряд стран ЕС вызвали во внешнеполитические ведомства российских послов, чтобы выразить протест в связи с противоправной аннексией оккупированных территорий Украины. 
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства Альянса никогда не признают ни одну из аннексированных Россией украинских территорий частью РФ. 

Темы: референдумСеверная Кореяаннексиямеждународные отношения
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