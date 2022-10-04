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Совфед ратифицировал аннексию украинских областей

Ирина БалачукВторник, 4 октября 2022, 11:08
Совфед ратифицировал аннексию украинских областей
Заседание Совфеда 4 октября. Фото council.gov.ru

Совет Федерации 4 октября ратифицировал аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Согласно решению российских сенаторов, пределы территорий так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ.

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Отмечается, что "границы "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ".

Жители этих территорий согласно псевдодоговорам признаются гражданами РФ – за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В псевдодоговорах указывается, что государственным языком в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

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При этом Российская Федерация якобы гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право "на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

Предыстория

  • 30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент России Владимир Путин подписал "договора о вхождении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.
  • 2 октября Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России. Оккупанты даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Темы: РосcияУкраинааннексия
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