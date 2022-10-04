Совфед ратифицировал аннексию украинских областей

Совет Федерации 4 октября ратифицировал аннексию Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали: Согласно решению российских сенаторов, пределы территорий так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ.

Отмечается, что "границы "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ".

Жители этих территорий согласно псевдодоговорам признаются гражданами РФ – за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В псевдодоговорах указывается, что государственным языком в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация якобы гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право "на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития".

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