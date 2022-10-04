В райотделе полиции на Харьковщине обнаружили пыточную россиян – Нацполиция

Полицейские нашли пыточную, которую российские захватчики обустроили в райотделе полиции в Великом Бурлуке на Харьковщине.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: По словам правоохранителей, в этом застенке издевались над жителями города Великий Бурлук. На месте работают следователи и криминалисты.

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Дословно: "Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, везде мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями".

Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022

Надписи на стене в пыточной россиян в селе Великий Бурлук скриншот с видео

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