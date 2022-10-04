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В райотделе полиции на Харьковщине обнаружили пыточную россиян – Нацполиция

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 11:30
В райотделе полиции на Харьковщине обнаружили пыточную россиян – Нацполиция
Скрин из видео Нацполиции

Полицейские нашли пыточную, которую российские захватчики обустроили в райотделе полиции в Великом Бурлуке на Харьковщине. 

Источник: пресс-служба Нацполиции 

Детали: По словам правоохранителей, в этом застенке издевались над жителями города Великий Бурлук. На месте работают следователи и криминалисты.

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Дословно: "Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, везде мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями". 

Надписи на стене в застенке русских в поселке Великий Бурлук
Надписи на стене в пыточной россиян в селе Великий Бурлук
скриншот с видео

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных
  • 23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.
  • 3 октября полицейские обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов на освобожденной Харьковщине.

Темы: Харьковская областьдеоккупацияправа человека
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