В райотделе полиции на Харьковщине обнаружили пыточную россиян – Нацполиция
Вторник, 4 октября 2022, 11:30
Полицейские нашли пыточную, которую российские захватчики обустроили в райотделе полиции в Великом Бурлуке на Харьковщине.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Детали: По словам правоохранителей, в этом застенке издевались над жителями города Великий Бурлук. На месте работают следователи и криминалисты.
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Дословно: "Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, везде мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями".
Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.
- 23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.
- 3 октября полицейские обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов на освобожденной Харьковщине.