В райотделе полиции на Харьковщине обнаружили пыточную россиян – Нацполиция

Полицейские нашли пыточную, которую российские захватчики обустроили в райотделе полиции в Великом Бурлуке на Харьковщине.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Детали: По словам правоохранителей, в этом застенке издевались над жителями города Великий Бурлук. На месте работают следователи и криминалисты.

Дословно: "Снаружи – окопы для обороны, изнутри – все разбито, везде мусор и грязь. Здесь россияне базировались, незаконно удерживали и издевались над местными жителями".

Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на #Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців.#stoprussia pic.twitter.com/xTo2z3mmOb — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 4, 2022

Надписи на стене в пыточной россиян в селе Великий Бурлук скриншот с видео

Предыстория:

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили 10 пыточных.

23 сентября стало известно, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.

3 октября полицейские обнаружили еще одну пыточную российских оккупантов на освобожденной Харьковщине.