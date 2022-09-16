На деоккупированной Харьковщине нашли уже 10 российских пыточных
На деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили десять пыточных.
Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит слова главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко
Прямая речь Клименко: "На сегодняшний день могу говорить о наличии по меньшей мере десяти пыточных на территории населенных пунктов (Харьковской области). Две пыточные – в Балаклее".
Детали: Одина из пыточных была на территории Балаклейского отдела полиции.
Также он сообщил, что за последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.
Предыстория: 15 сентября начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более 440 тел.
Президент Владимир Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.