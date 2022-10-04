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Жителям Луганщины надо эвакуироваться из-за контрнаступления ВСУ – Гайдай

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 13:34
Эвакуация, Фото: ГСЧС в Донецкой области

В ближайшее время жителей Луганщины будут просить эвакуироваться из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины, зиму советуют провести не в больших городах.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление.

В крупные города, такие как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, после деоккупации мы не будем свободно пускать людей. Отопительный сезон там невозможно обеспечить – все разбито. Даже при всех финансовых возможностях восстановление отопления займет несколько месяцев. Возможно, люди будут иметь возможность вернуться, чтобы проверить свои квартиры, но оставаться на зиму нельзя".

Детали: Он уточнил, что в Рубежном ситуация лучше, потому что несколько лет назад там обеспечили децентрализацию отопления. 

Что этому предшествовало: В августе Минреинтеграции сообщило, что обязательную эвакуацию, кроме Донецкой области, планируют объявить еще в нескольких областях Украины, где идут боевые действия.

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Темы: Луганская областьэвакуацияотоплениеконтрнаступление
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