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Верещук назвала области, где планируют обязательную эвакуацию

Катерина ТищенкоПятница, 26 августа 2022, 16:42
Верещук назвала области, где планируют обязательную эвакуацию
Ирина Верещук, фото Getty Images

Обязательную эвакуацию, кроме Донецкой области, планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Источник: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Харьковская, Запорожская, Николаевская (в очереди на обязательную эвакуацию – ред.).

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…Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся".

Детали: Верещук напомнила, что во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги.

"Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет, и будет бесплатно", - заверила она.

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Также вице-премьер напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.

"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", - сказала она.

Что предшествовало: В конце июля правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

11 августа Верещук сообщила, что обязательная эвакуация может распространиться и на другие регионы.

Темы: Верещукэвакуация
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