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Россию покинуло около 700 тысяч людей за две недели мобилизации – Forbes

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 16:21
Россию покинуло около 700 тысяч людей за две недели мобилизации – Forbes
Иллюстративное фото, ТАСС

Менее чем за две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинуло около 700 тысяч человек.

Джерело: Forbes со ссылкой на источники

Детали: По данным одного источника, с начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек. Второй источник в администрации президента РФ сообщает, что страну покинули от 600 тысяч до 700 тысяч россиян. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей выехал из страны в туристических целях.

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Как сообщает Forbes, ранее СМИ приводили цифру 194 тысяч россиян, уехавших за неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. 

В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из России выехали 419 тысяч человек –  в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч в 2021-м.

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов 4 октября сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тысяч россиян, выехали из страны за этот период 147 000 россиян.
  • МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехали 53 тысяч россиян, а ежедневно границу переходят 10 тысяч человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября. К конце сентября поток россиян на границе с Грузией снизился.
  • За неделю в ЕС въехали 66 тысяч россиян, что на 30% больше, чем неделей раньше, подсчитало пограничное агентство Евросоюза Frontex.

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Темы: Росcиямобилизация
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