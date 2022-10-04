Мобилизация в России: в Казахстан сбежали более 200 тысяч россиян

С 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян.

Источник: казахстанское издание Zakon.kz со ссылкой на министра внутренних дел республики Марата Ахметжанова

Прямая речь Ахметжанова: "С 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тысяч граждан России, выехало – 147 тысяч".

Детали: По его словам, ситуация на пунктах пропуска стабильная, она находится под контролем.

По данным главы МВД, 3 октября в Казахстан прибыло 7 тысяч граждан России, выехало – около 11 тысяч человек.

В какие страны выехали россияне, прибывшие в Казахстан, издание не сообщает.

С 1 апреля по 27 сентября на гражданство Казахстана подал заявку 441 гражданин РФ, из которых 117 – этнические казахи из РФ.

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Что было раньше: 27 сентября в МВД Казахстана сообщили, что за неделю в республику сбежали почти 100 тысяч россиян.

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