Мобилизация в России: в Казахстан сбежали более 200 тысяч россиян
С 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Казахстан въехали более 200 тысяч россиян.
Источник: казахстанское издание Zakon.kz со ссылкой на министра внутренних дел республики Марата Ахметжанова
Прямая речь Ахметжанова: "С 21 сентября в Казахстан въехало более 200 тысяч граждан России, выехало – 147 тысяч".
Детали: По его словам, ситуация на пунктах пропуска стабильная, она находится под контролем.
По данным главы МВД, 3 октября в Казахстан прибыло 7 тысяч граждан России, выехало – около 11 тысяч человек.
В какие страны выехали россияне, прибывшие в Казахстан, издание не сообщает.
С 1 апреля по 27 сентября на гражданство Казахстана подал заявку 441 гражданин РФ, из которых 117 – этнические казахи из РФ.
Что было раньше: 27 сентября в МВД Казахстана сообщили, что за неделю в республику сбежали почти 100 тысяч россиян.
Предыстория:
- 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Сообщалось, что в России планируют призвать 300 тысяч резервистов.
- Сразу после выступления президента РФ Путина россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван, а цены на авиабилеты в так называемые "безопасные" страны достигли астрономических значений.
- Позже выяснилось, что в указе о мобилизации есть тайный пункт, который позволяет Минобороны страны призвать на войну миллион человек.
- Cообщалось, что в Кремле обсуждают возможность введения военного положения и запрета выезда мужчин за границу.
- 27 сентября издание "Медиазона" сообщило, что пятерых россиян, ехавших из Петербурга на поезде в Беларусь, не выпустили из страны из-за закона "о мобилизации".
- Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что власти будут вынуждены выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в международный розыск.
- Минобороны России заявило, что не планирует ловить уклонистов, которые поспешно бежали из РФ после объявления частичной мобилизации.
- Вместе с тем оперативная группа по призыву в РФ начала выдавать повестки военнообязанным россиянам прямо на границе с Грузией.