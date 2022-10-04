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В ООН объяснили, почему до сих пор не направили миссию в Еленовку, где убили военнопленных украинцев

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 23:59
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Миссия Организации Объединенных Наций по выяснению фактов не может отправиться на территорию следственного изолятора в Еленовке Донецкой области, где были убиты более 50 украинских военнопленных, из-за отсутствия гарантий безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник сказал представитель офиса генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не можем направить любую миссию, не гарантировав, что имеем все гарантии безопасности. Есть и логистические проблемы, но прежде всего мы нуждаемся в гарантиях безопасности. Пока этого не будет, мы не можем их отправить", - сказал он.

Представитель генсека отказался уточнять, какая именно сторона отказывается предоставлять гарантии безопасности членам миссии ООН. "Нам нужен "зеленый свет" на всех местах. Пока этого нет на всем пути, мы не можем направить их (миссию) на место", - отметил он.

Еще в начале сентября в ООН уверяли, что ее миссия должна прибыть "в ближайшие дни".

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.

Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

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В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

В августе Организация Объединенных Наций создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. В нее вошли бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

Темы: ООНвойнаУкраинаРосcия
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