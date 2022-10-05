Оккупанты переживают за безопасность в Крыму из-за "диверсий"

В Кремле заявили, что в оккупированном Крыму планируют усилить "безопасность транспортной инфраструктуры", которой якобы угрожает деятельность в том числе спецслужб Украины, а охрану объектов транспортного комплекса не следует доверять "неуполномоченным лицам".

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Севастополе

Прямая речь: "Опасность для транспортной инфраструктуры представляет диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб, международных террористических организаций".

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Детали: По его словам, в оккупированном Крыму планируют "оценить уязвимость" объектов транспортной инфраструктуры и обеспечить их инженерно-техническими средствами защиты.

Кроме того, не следует доверять охрану объектов транспортного комплекса на полуострове "неуполномоченным лицам, которые не прошли специальное обучение".

Он подчеркнул, что "возросла вероятность применения беспилотных летательных аппаратов в целях причинения ущерба работе транспортного комплекса".

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Прямая речь: "Важно повысить готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия. В этих же целях провести совместные учения и тренировки.

Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками".

Что этому предшествовало: В августе на объектах оккупированного Крыма раздавались серии взрывов, в частности на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе. В Министерстве обороны России заявили, что причиной взрывов были диверсии.

Напомним: