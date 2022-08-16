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Минобороны РФ назвало диверсией взрывы в Крыму, ввели режим ЧС

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 13:17
Взрыв на складе в Крыму, РИА Новости Крым

В Министерстве обороны Росси заявили, что причиной взрывов на складе в Крыму была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.

Источник: РИА Новости, РБК со ссылкой на заявление ведомства, "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Дословно: "Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов".

Детали: Как утверждают представители страны-агрессора, серьезно пострадавших нет. На данный момент "принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии".

После утренних взрывов на складе с боеприпасами оккупанты ввели в Джанкойском районе режим ЧС регионального характера.

Прямая речь Аксенова: "С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы.
  • Министерство обороны России подтвердило, что в районе села Майское произошел пожар на площадке с начавшими детонировать боеприпасами. Сначала в Минобороны РФ заявили, что потерпевших нет. Однако "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что два человека пострадали.
  • Оккупанты начали эвакуацию людей после взрывов на складе. По состоянию на 10 утра 16 августа уже уехали около 2 тысяч человек.

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Темы: КрымвойнаРосcия
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