Минобороны РФ назвало диверсией взрывы в Крыму, ввели режим ЧС
В Министерстве обороны Росси заявили, что причиной взрывов на складе в Крыму была диверсия. Оккупанты ввели режим ЧС в Джанкойском районе.
Источник: РИА Новости, РБК со ссылкой на заявление ведомства, "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram
Дословно: "Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов".
Детали: Как утверждают представители страны-агрессора, серьезно пострадавших нет. На данный момент "принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии".
После утренних взрывов на складе с боеприпасами оккупанты ввели в Джанкойском районе режим ЧС регионального характера.
Прямая речь Аксенова: "С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера".
Напомним:
- В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы.
- Министерство обороны России подтвердило, что в районе села Майское произошел пожар на площадке с начавшими детонировать боеприпасами. Сначала в Минобороны РФ заявили, что потерпевших нет. Однако "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что два человека пострадали.
- Оккупанты начали эвакуацию людей после взрывов на складе. По состоянию на 10 утра 16 августа уже уехали около 2 тысяч человек.