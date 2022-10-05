Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда
Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда.
Источник: пресс-служба Верховного Суда
Дословно: "Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда".
Детали: Сообщается, что Львова отчислили на основании информации Службы безопасности, которая подтвердила наличие у судьи гражданства РФ.
Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства.
По словам главы ВС, это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые.
Князев подчеркнул, что сама ситуация и действия Львова серьезно вредят авторитету Верховного Суда, а этого не должно быть.
"Верховный Суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - говорится в заявлении Суда.
Предыстория:
- Расследование проекта "Схемы" выявило, что Богдан Львов получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работал судьей в Украине, а в 2012 году он обновил российский паспорт по достижении 45-летия. Его жена, которая родилась в Москве, также имеет гражданство РФ.
- На следующий день после публикации расследования Богдан Львов пожаловался на журналистов в ГБР и СБУ. При этом он признал, что официальные органы РФ учитывают данные о его российском гражданстве, но утверждает, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.
- 26 сентября судья заявил, что расследование "Схем" - это фейк.
- 3 октября Служба безопасности подтвердила наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.