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Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Станислав ПогориловСреда, 5 октября 2022, 16:49
Богдан Львов, скриншот

Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда.

Источник: пресс-служба Верховного Суда

Дословно: "Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда".

Детали: Сообщается, что Львова отчислили на основании информации Службы безопасности, которая подтвердила наличие у судьи гражданства РФ.

Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства.

По словам главы ВС, это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые.

Князев подчеркнул, что сама ситуация и действия Львова серьезно вредят авторитету Верховного Суда, а этого не должно быть.

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"Верховный Суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - говорится в заявлении Суда.

 

Предыстория:

  • Расследование проекта "Схемы" выявило, что Богдан Львов получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работал судьей в Украине, а в 2012 году он обновил российский паспорт по достижении 45-летия. Его жена, которая родилась в Москве, также имеет гражданство РФ.
  • На следующий день после публикации расследования Богдан Львов пожаловался на журналистов в ГБР и СБУ. При этом он признал, что официальные органы РФ учитывают данные о его российском гражданстве, но утверждает, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.
  • 26 сентября судья заявил, что расследование "Схем" - это фейк.
  • 3 октября Служба безопасности подтвердила наличие российского паспорта у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдана Львова.

Темы: Верховный судвойнаУкраинаРосcия
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