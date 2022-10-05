Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Заместителя председателя Верховного Суда и главу Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова, который является владельцем российского паспорта, отчислили из штата Суда.

Источник: пресс-служба Верховного Суда

Дословно: "Председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил судью Богдана Львова из штата Верховного Суда".

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Детали: Сообщается, что Львова отчислили на основании информации Службы безопасности, которая подтвердила наличие у судьи гражданства РФ.

Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства.

По словам главы ВС, это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые.

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Князев подчеркнул, что сама ситуация и действия Львова серьезно вредят авторитету Верховного Суда, а этого не должно быть.

"Верховный Суд в своих действиях полагается на сведения Службы безопасности Украины до того момента, пока они не опровергнуты в предусмотренном законом порядке, поэтому Богдан Львов не лишен права доказывать отсутствие у него гражданства РФ", - говорится в заявлении Суда.

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