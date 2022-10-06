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Для удара по Харькову оккупанты применили дроны-камикадзе – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 10:16
Для удара по Харькову оккупанты применили дроны-камикадзе – ОВА
Сбитый дрон, фото Харьковская областная прокуратура

Россия использовала дроны-камикадзе для ударов по промышленным объектам Харькова в ночь на 6 октября, всего за сутки на Харьковщине три человека госпитализированы, без погибших. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Прямая речь Синегубова: "Ночью оккупанты нанесли несколько ударов по промышленным объектам Основянского района Харькова. Предварительно - россияне применили дроны-камикадзе. 

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Детали: По его словам, пострадавших нет. Харьковская областная прокуратура сообщает, что около 2:30 и 4:40 снаряды попали на территорию предприятия в Основянском районе. Возник пожар площадью 500 кв м, повреждены служебное одноэтажное помещение и крыша четырехэтажного нежилого здания.

Синегубов добавил, что Россия обстреляла Купянский и Волчанском районе Харьковщины, а также населенные пункты Богодуховского, Харьковского районов: Уды, Ветеринарное, Стрелечье, Красное и др.  В результате обстрела Купянского района госпитализированы трое мужчин

 
 
 
 
  
 

Что этому предшествовало: В ночь на 6 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли инфраструктурный объект Основянского района Харькова

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Темы: Харьковбеспилотники
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