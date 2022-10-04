Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.
Источник: РИА Новости
Прямая речь Пескова: "Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа".
Детали: Так Песков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, движении Украины в НАТО и усилении обороноспособности.
Почему это важно: Таким образом в Кремле дают понять, что не собираются прекращать войну, тогда как Владимир Зеленский до нового этапа аннексии Россией украинских территорий заявлял, что выведение российских войск из Украины является условием для переговоров с РФ.
Этому предшествовало: 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. В тот день СНБО констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский утвердил это указом.
До этого Москва не раз обвиняла Киев в выходе из переговоров, но на самом деле сама не проявляла готовности к компромиссам, не собиралась деоккупировать захваченные территории и выдвигала ультиматумы, добиваясь капитуляции Украины.
Обе стороны с мая давали понять, что переговоры не помогут остановить войну, и пытались достичь сначала преимущества на поле боя.
Предыстория:
- 21 сентября на фоне контрнаступления украинцев президент России Владимир Путин публично поддержал псевдореферендумы на захваченных территориях Украины и объявил о частичной мобилизации в РФ.
- 27 сентября ставленники России на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей завершили фиктивные "референдумы" о присоединении к России. Их результаты были заранее известны.
- 30 сентября Владимир Путин подписал "договоры" о принятии в состав РФ захваченных территорий и заявил, что теперь жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей – граждане РФ. Конституционный суд РФ одобрил этот пакет документов, а Госдума и Совфед их "ратифицировали".
- Российские власти предусмотрели "переходный период" до 2026 года для аннексированных территорий.
- Оккупанты уже планируют "выборы" в т. н. "парламенты" на 2023 год.
- Украина и демократический мир не признают ни результатов псевдореферендумов на захваченных территориях, ни "присоединения" еще части Украины к РФ, как было и с Крымом.