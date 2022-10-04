Кремль готов ждать нового президента Украины для переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны Владимира Зеленского либо уже его преемника.

Источник: РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа".

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Детали: Так Песков прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, движении Украины в НАТО и усилении обороноспособности.

Почему это важно: Таким образом в Кремле дают понять, что не собираются прекращать войну, тогда как Владимир Зеленский до нового этапа аннексии Россией украинских территорий заявлял, что выведение российских войск из Украины является условием для переговоров с РФ.

Этому предшествовало: 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. В тот день СНБО констатировало невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский утвердил это указом.

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До этого Москва не раз обвиняла Киев в выходе из переговоров, но на самом деле сама не проявляла готовности к компромиссам, не собиралась деоккупировать захваченные территории и выдвигала ультиматумы, добиваясь капитуляции Украины.

Обе стороны с мая давали понять, что переговоры не помогут остановить войну, и пытались достичь сначала преимущества на поле боя.

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