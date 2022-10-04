Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором констатирована невозможность вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и необходимость усиления обороноспособности Украины.

Источник: указ президента №679/2022 и решение СНБО Украины от 30 сентября

Детали: Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 сентября 2022 года "О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности".

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В пятницу 30 сентября, учитывая результаты заседания ставки верховного главнокомандующего и заслушав своих членов, СНБО решил:

Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным. Одобрить текст совместного обращения президента, главы Верховной Рады и премьер-министра Украины к Организации североатлантического договора (НАТО – ред.). Кабинету министров Украины подготовить предложения о многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированное отражение вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развития оборонно-промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих. В условиях эскалации со стороны Российской Федерации Кабинету министров Украины обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине. Рекомендовать Верховной Раде Украины с целью повышения стойкости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Этому предшествовало: 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. До этого украинский лидер не раз предупреждал Кремль о том, что в случае аннексии новых территорий Украины переговоры станут невозможными.

В тот же день президент Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмигаль подписали заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке.

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