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Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 20:16
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе Совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.

Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.

Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко".

Что предшествовало: Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. "Давайте просто сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.

Украинский парламент отклонил предложение Матвиенко сесть за стол переговоров.

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Темы: ДаниловРосcияпереговоры
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