Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 20:16
Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе Совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.

Источник: Данилов в Facebook

Дословно: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.

Реклама:

Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.

Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко".

Что предшествовало: Глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров. "Давайте просто сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", - заявила она.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский парламент отклонил предложение Матвиенко сесть за стол переговоров.

Темы: ДаниловРосcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: