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В освобожденном Лимане обнаружили братскую могилу – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 22:08
фото из Telegram Кириленко

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили два захоронения, одно из них включает одиночные могилы гражданских, другое – братская могила.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков (позывной "Маршал") в Telegram

Дословно Кириленко: "В Лимане пока известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это – одиночные могилы, где похоронены гражданские.

На другом участке – братская могила, в которой, по оперативным данным, могут быть как военные, так и гражданские. Точное количество еще предстоит установить.

Сейчас правоохранители исследуют эти места и вскоре приступят к процессу эксгумации".

Детали: Кириленко попросил воздержаться от комментариев относительно количества захороненных людей и причин их смерти до окончательных выводов экспертов.

Кириленко также сообщил, что в Святогорске на городском кладбище перезахоронили 21 тело гражданских, погибших в оккупации.

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"Пока шли бои за Святогорск и оккупация, погибших закапывали на улицах и во дворах. Все тела из числа перезахороненных сегодня, идентифицированы и должным образом преданы земле", - отметил он.

Перед этим начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков (позывной "Маршал") сообщил, что в Лимане нашли массовое захоронение на 180 человек.

"В братских могилах лежат целые семьи, есть захоронения детей 2019-2021 годов рождения", - написал он.

Что предшествовало: 5 октября СМИ писали, что в освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.
  • 5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.

Темы: Лимандеоккупация
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