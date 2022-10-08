Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено
Суббота, 8 октября 2022, 09:58
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар, который возник на Крымском мосту.
Источник: Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано".
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Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.