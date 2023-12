Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар, который возник на Крымском мосту.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано".

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP