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Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 09:58
Подоляк о пожаре на Крымском мосту: Все незаконное должно быть уничтожено
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО: ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар, который возник на Крымском мосту.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано".

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Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Темы: Крымоккупациявойна
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