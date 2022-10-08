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Оккупанты хотят вывезти из Херсонщины детей и стариков

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 14:30
КОЛЛАБОРАНТ КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель "пригласят" в регионы России, заявил гауляйтер Кирилл Стремоусов.

Источник: "РБК"

Прямая речь Стремоусова: "На сегодняшний момент принято решение… Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край "приглашают" на отдых детей, родителей, стариков.

Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край".

Детали: Губернатор Краснодарского края подтвердил, что "в случае необходимости" регион готов принять и разместить "до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области".

Напомним:

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Темы: оккупацияРосcияХерсонская областьвойна
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