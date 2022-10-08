Оккупанты хотят вывезти из Херсонщины детей и стариков

Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель "пригласят" в регионы России, заявил гауляйтер Кирилл Стремоусов.

Источник: "РБК"

Прямая речь Стремоусова: "На сегодняшний момент принято решение… Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край "приглашают" на отдых детей, родителей, стариков.

Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край".

Детали: Губернатор Краснодарского края подтвердил, что "в случае необходимости" регион готов принять и разместить "до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области".

Напомним:

В Херсонской области с начала войны ВСУ уже освободили более 2 400 квадратных километров территории, деоккупированы 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 – в Бериславском районе.

6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября только в Херсонской области ВСУ освободили более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.