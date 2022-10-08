Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты хотят вывезти из Херсонщины детей и стариков

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 14:30
Оккупанты хотят вывезти из Херсонщины детей и стариков
КОЛЛАБОРАНТ КИРИЛЛ СТРЕМОУСОВ, СКРИНШОТ

Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель "пригласят" в регионы России, заявил гауляйтер Кирилл Стремоусов.

Источник: "РБК"

Прямая речь Стремоусова: "На сегодняшний момент принято решение… Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край "приглашают" на отдых детей, родителей, стариков.

Реклама:

Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край".

Детали: Губернатор Краснодарского края подтвердил, что "в случае необходимости" регион готов принять и разместить "до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: оккупацияРосcияХерсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
оккупация
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Культ Сталина. Какими будут новые учебники по истории в России и на временно оккупированных территориях
В Украине потратили более 19 миллиардов из бюджетов громад, находящихся в оккупации
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: