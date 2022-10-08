Оккупанты хотят вывезти из Херсонщины детей и стариков
Детей с родителями, а также пожилых из Херсонской области на несколько недель "пригласят" в регионы России, заявил гауляйтер Кирилл Стремоусов.
Источник: "РБК"
Прямая речь Стремоусова: "На сегодняшний момент принято решение… Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город — сейчас Ростовская область, Краснодарский край "приглашают" на отдых детей, родителей, стариков.
Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край".
Детали: Губернатор Краснодарского края подтвердил, что "в случае необходимости" регион готов принять и разместить "до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области".
Напомним:
- В Херсонской области с начала войны ВСУ уже освободили более 2 400 квадратных километров территории, деоккупированы 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 – в Бериславском районе.
- 6 октября президент Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября только в Херсонской области ВСУ освободили более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.