У Зеленского уверены, что новый европейский формат будет отвечать ожиданиям Киева

В Офисе президента убеждены, что новый формат европейского сотрудничества, инициированный президентом Франции - Европейское политическое сообщество - будет отвечать ожиданиям Украины.

Об этом в интервью "ЕвроПравде" рассказал дипломатический советник президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

На вопрос о том, уверены ли в Офисе, что формат Европейского политического сообщества будет отвечать ожиданиям Украины, он ответил: "Безусловно".

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"Мы помним, как появилась эта инциатива Макрона, и как тогда мы получили заверения, что это не будет мешать нашему движению к кандидатству и дальше - к членству. Теперь мы имеем первый в истории саммит Европейского политического сообщества, и я считаю, что он достиг своих целей", - детализировал Игорь Жовква.

Во-первых, отметил он, формат собрал вместе и стран-членов ЕС, и тех, которые стремятся к членству, и тех, кто за пределами ЕС и не планирует вступать - как, например, Великобритания.

"Президент Зеленский задал тон этому саммиту, выступив первым после хозяина встречи Томаша Фиалы и предложив свое видение, каким должен быть этот формат. Его предложение "Европейского сообщества мира" нашло поддержку. И если в итоге остановятся на нем, то этот формат будет иметь смысл", - отметил Игорь Жовква.

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Он также отметил, что Украина, похоже, единственной среди участников подала свои предложения по этому формату, а также предлагает переименовать его до следующего саммита.

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