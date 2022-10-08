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У Зеленського переконані, що новий європейський формат відповідатиме очікуванням Києва

"Європейська правда"Субота, 8 жовтня 2022, 17:15
ІГОР ЖОВКВА, ФОТО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

В Офісі президента переконані, що новий формат європейської співпраці, ініційований президентом Франції, відповідатиме очікуванням України. 

Про це в інтерв’ю "ЄвроПравді" розповів дипломатичний радник президента Володимира Зеленського Ігор Жовква. 

На запитання про те, чи впевнені в Офісі, що формат Європейської політичної спільноти відповідатиме очікуванням України, він відповів: "Безумовно".

"Ми пам’ятаємо, як з’явилася ця інціатива Макрона, і як тоді ми отримали запевнення, що  це не заважатиме нашому руху до кандидатства і далі - до членства. Тепер ми маємо перший в історії саміт Європейської політичної спільноти, і я вважаю, що він досягнув своїх цілей", - деталізував Ігор Жовква.

По-перше, зауважив він, формат зібрав разом і країн-членів ЄС, і тих, які прагнуть членства, і тих, хто за межами ЄС і не планує вступати - як, наприклад, Британія. 

"Президент Зеленський задав тон цьому саміту, виступивши першим після господаря зустрічі Томаша Фіали і  запропонувавши своє бачення, яким має бути цей формат. Його пропозиція "Європейської спільноти миру" знайшла підтримку. І якщо у підсумку зупиняться на ній, то цей формат матиме зміст", - зазначив Ігор Жовква. 

Він також зазначив, що Україна, схоже, єдиною серед учасниць подала свої пропозиції щодо цього формату - про що кажуть і організатори саміту, а також запропонувала перейменувати формат. 

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Повний текст інтерв'ю та детальний аналіз про найважливіше, що відбулося 6-7 жовтня у Празі, читайте у матеріалі Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею.

Теми: Офіс президентаЄвропа
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