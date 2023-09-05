Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили
Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что олигарх Игорь Коломойский заказал у Bihus.Info скандальное расследование в отношении окружения чиновника.
Источник: интервью заместителя Ермака изданию Forbes Ukraine, пост Bihus.Info в Facebook
Прямая речь Шурмы в ответ на вопрос "Кто заказал расследование?": "Я не говорил об этом раньше открыто, но сейчас вам скажу прямо: это Коломойский".
Детали: На это в Bihus.Info сказали, что "чиновник официально заявил ложную информацию" и "это полная ложь".
Редакция напомнила, что за 10 лет работы выпустила не менее 10 расследований о схемах Коломойского.
Прямая речь: "Мы отслеживали коррупционные сделки олигарха в разные времена, отмечали рост и падение его политического влияния, а самый свежий наш материал о Коломойском датирован концом 2022 года.
И этот наш материал - именно о схемах Игоря Коломойского на "Укрнафте", из-за которой, по мнению Шурмы, олигарх ему якобы мстит с помощью журналистов (возможно, через кого-то и мстит, но точно без помощи Bihus.Info)…
Поэтому мы убеждены, что заместитель руководителя ОП сейчас с помощью выдумок пытается сместить акцент с подтвержденного им самим факта: СЭС его брата получали миллионы за электроэнергию, якобы произведенную в оккупации".
Что предшествовало:
- 17 августа было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.
- Речь идет, в частности, об ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма. А совладельцем еще двух компаний - ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" - является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.
- Заместитель Андрея Ермака подтвердил, что его брат получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях, но это делал не только он, а и "все другие компании".