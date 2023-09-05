Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

Евгений КизиловВторник, 5 сентября 2023, 20:59
Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили
Ростислав Шурма в интервью Радио Свобода, скриншот видео

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что олигарх Игорь Коломойский заказал у Bihus.Info скандальное расследование в отношении окружения чиновника.

Источник: интервью заместителя Ермака изданию Forbes Ukraine, пост Bihus.Info в Facebook

Прямая речь Шурмы в ответ на вопрос "Кто заказал расследование?": "Я не говорил об этом раньше открыто, но сейчас вам скажу прямо: это Коломойский".

Реклама:

Детали: На это в Bihus.Info сказали, что "чиновник официально заявил ложную информацию" и "это полная ложь".

Редакция напомнила, что за 10 лет работы выпустила не менее 10 расследований о схемах Коломойского.

Прямая речь: "Мы отслеживали коррупционные сделки олигарха в разные времена, отмечали рост и падение его политического влияния, а самый свежий наш материал о Коломойском датирован концом 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

И этот наш материал - именно о схемах Игоря Коломойского на "Укрнафте", из-за которой, по мнению Шурмы, олигарх ему якобы мстит с помощью журналистов (возможно, через кого-то и мстит, но точно без помощи Bihus.Info)…

Поэтому мы убеждены, что заместитель руководителя ОП сейчас с помощью выдумок пытается сместить акцент с подтвержденного им самим факта: СЭС его брата получали миллионы за электроэнергию, якобы произведенную в оккупации".

Что предшествовало:

  • 17 августа было обнародовано расследование Bihus.Info о том, что солнечные станции под российской оккупацией, совладельцем которых является окружение Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета 2023 года, хотя, вероятно, не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.
  • Речь идет, в частности, об ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Возобновляемая Энергия Запорожье", совладельцем которых является брат Ростислава Шурмы - Олег Шурма. А совладельцем еще двух компаний - ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауер ЛЛС" - является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком.
  • Заместитель Андрея Ермака подтвердил, что его брат получал плату от ГП "Гарантированный покупатель" за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях, но это делал не только он, а и "все другие компании".

Темы: КоломойскийОфис президентаэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Коломойский
Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции – адвокат
На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: