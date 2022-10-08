Россияне снова атаковали Запорожье, пострадала инфраструктура
Суббота, 8 октября 2022, 22:54
В субботу вечером россияне снова осуществили удар по Запорожью, пострадала инфраструктура города.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно Куртев: "Рашисты снова атаковали Запорожье.
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Предварительно, в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города".
Детали: Секретарь горсовета добавил, что более подробная информация выясняется.
Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что враг попал ракетой в объект инфраструктуры Запорожья, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
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Предыстория:
- Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Известно о 17 погибших.
- 7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.