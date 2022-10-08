Россияне снова атаковали Запорожье, пострадала инфраструктура

В субботу вечером россияне снова осуществили удар по Запорожью, пострадала инфраструктура города.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно Куртев: "Рашисты снова атаковали Запорожье.

Предварительно, в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города".

Детали: Секретарь горсовета добавил, что более подробная информация выясняется.

Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что враг попал ракетой в объект инфраструктуры Запорожья, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

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