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Россияне снова атаковали Запорожье, пострадала инфраструктура

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 22:54

В субботу вечером россияне снова осуществили удар по Запорожью, пострадала инфраструктура города.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно Куртев: "Рашисты снова атаковали Запорожье.

Предварительно, в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города".

Детали: Секретарь горсовета добавил, что более подробная информация выясняется.

Позже председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что враг попал ракетой в объект инфраструктуры Запорожья, возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Известно о 17 погибших.
  • 7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.

Темы: Запорожьевойна
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