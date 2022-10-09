Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ракетные обстрелы Запорожья: 13 погибших, 89 раненых, среди них дети

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 19:29
Ракетные обстрелы Запорожья: 13 погибших, 89 раненых, среди них дети

В результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября погибло 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Источник: полиция Запорожской области, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По уточненным данным, под огонь попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и гражданская инфраструктура города.

Реклама:

В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке были разрушены с первого по седьмой этажи. Во время разборки руин обвалились и другие два этажа.

От разрыва снарядов произошло возгорание автомобилей, припаркованных неподалеку эпицентра попадания ракет.

Кроме этого, два ракетных удара пришлись по частному сектору Днепровского района. Еще несколько ракет попали в Коммунарский район города и о-в Хортицу.

ВИДЕО ДНЯ

Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетного обстрела Запорожья ранены 89 мирных жителей, из них 11 детей. При этом среди 13 погибших – один ребенок.

"В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Существует угроза полного разрушения дома", - сообщил также он.

Предыстория:

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.
  • По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: Запорожьеобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
Воздушники сбили российский самолет и дрон-камикадзе
16 ракет с оккупированных территорий: Воздушные силы рассказали об обстреле Запорожья
Энергодар третьи сутки без света, есть проблема с водой – мэр
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: