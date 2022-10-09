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Ракетные обстрелы Запорожья: 13 погибших, 89 раненых, среди них дети

Роман Петренко, Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 19:29

В результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября погибло 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Источник: полиция Запорожской области, замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По уточненным данным, под огонь попали десятки частных домов, два многоквартирных дома и гражданская инфраструктура города.

В результате прямых попаданий ракет в девятиэтажке были разрушены с первого по седьмой этажи. Во время разборки руин обвалились и другие два этажа.

От разрыва снарядов произошло возгорание автомобилей, припаркованных неподалеку эпицентра попадания ракет.

Кроме этого, два ракетных удара пришлись по частному сектору Днепровского района. Еще несколько ракет попали в Коммунарский район города и о-в Хортицу.

Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетного обстрела Запорожья ранены 89 мирных жителей, из них 11 детей. При этом среди 13 погибших – один ребенок.

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"В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы. Продолжают людей доставать из-под завалов. Существует угроза полного разрушения дома", - сообщил также он.

Предыстория:

  • В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
  • Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.
  • Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.
  • По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.

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Темы: Запорожьеобстрел
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