В ОП прокомментировали обвинения Путина: Здесь только одно государство-террорист
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал циничным даже для России обвинения президента страны-агрессора Владимира Путина относительно якобы "теракта" со стороны Украины.
Источник: Подоляк в Twitter
Дословно: "Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России.
Не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50 (известно уже о 89 раненых – ред.).
Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это".
Что предшествовало: Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы. Он также назвал подрыв моста "терактом", направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины России.
В результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября, по последним данным, погибло 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.