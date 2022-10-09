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В ОП прокомментировали обвинения Путина: Здесь только одно государство-террорист

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 21:56
В ОП прокомментировали обвинения Путина: Здесь только одно государство-террорист
Михаил Подоляк, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал циничным даже для России обвинения президента страны-агрессора Владимира Путина относительно якобы "теракта" со стороны Украины.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России.

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Не прошло и 24 часов с тех пор, как российские самолеты выпустили 12 ракет в жилой квартал Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50 (известно уже о 89 раненых – ред.).

Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это".

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы. Он также назвал подрыв моста "терактом", направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины России.

В результате атаки российских оккупантов по Запорожью в ночь на 9 октября, по последним данным, погибло 13 человек, из них один ребенок, 89 человек ранены, в том числе 11 детей.

Темы: Офис президентаПутинтерроризмКерченский мост
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