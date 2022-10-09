Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины
Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.
Источник: Путин во время встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщает РИА Новости и ТАСС
Детали: По словам Путина, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины.
Президент РФ также назвал подрыв моста "терактом".
Прямая речь Путина: "Здесь... сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России".
Больше деталей: В свою очередь, Бастрыкин сообщил, что дело о взрыве на Крымском мосту россияне завели по статье "терроризм".
Глава СК РФ доложил президенту, что теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы. По его словам, в подготовке "теракта" украинским спецслужбам якобы помогали граждане России и зарубежных государств.
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — сказал Бастрыкин.
Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. Также восстановлено железнодорожное сообщение.
- По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.