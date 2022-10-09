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Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 20:32
Пожар на Крымском мосту 8 октября, фото СБУ

Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста украинские спецслужбы.

Источник: Путин во время встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщает РИА Новости и ТАСС

Детали: По словам Путина, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины.

Президент РФ также назвал подрыв моста "терактом".

Прямая речь Путина: "Здесь... сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России".

Больше деталей: В свою очередь, Бастрыкин сообщил, что дело о взрыве на Крымском мосту россияне завели по статье "терроризм".

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Глава СК РФ доложил президенту, что теракт на Крымском мосту готовили украинские спецслужбы. По его словам, в подготовке "теракта" украинским спецслужбам якобы помогали граждане России и зарубежных государств.

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — сказал Бастрыкин.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

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Темы: ПутинКерченский мостКрым
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