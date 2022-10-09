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Путин созывает Совбез, Песков прокомментировал возможность задействования ядерной доктрины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 21:35
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины России.

Источник: Песков в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости

Детали: Пресс-секретаря спросили, означают ли слова президента России Владимира Путина о том, что так называемый "теракт" на Крымском мосту якобы направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.

"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он.

Ранее Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза.

"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве незаконно построенного на украинской территории Крымского моста украинские спецслужбы. Он также назвал подрыв моста "терактом", направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.

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Темы: ПутинРосcияядерное оружиеКерченский мост
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