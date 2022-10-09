Путин созывает Совбез, Песков прокомментировал возможность задействования ядерной доктрины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "неверной постановкой вопроса" рассуждения, попадает ли взрыв на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины России.
Источник: Песков в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости
Детали: Пресс-секретаря спросили, означают ли слова президента России Владимира Путина о том, что так называемый "теракт" на Крымском мосту якобы направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ, возможность задействования Россией ядерного потенциала и попадает ли это под действие ядерной доктрины.
"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он.
Ранее Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза.
"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться взрыв на Крымском мосту.
Что предшествовало: Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве незаконно построенного на украинской территории Крымского моста украинские спецслужбы. Он также назвал подрыв моста "терактом", направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России.
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Следком РФ заявил о 3 погибших.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов. Также восстановлено железнодорожное сообщение.
- По данным источника УП, за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. В то же время, в СБУ заявили, что будут комментировать свою роль или роль любого государственного органа Украины в "бавовне" после окончательной победы.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS. В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.